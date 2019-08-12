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جدل واسع في السعودية وإيقاف خطيب عيد.. لهذا السبب

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 145
جدل واسع في السعودية وإيقاف خطيب عيد.. لهذا السبب

أثار موضوع خطبة عيد في السعودية، جدلا واسعا، ما دفع وزارة الشؤون الإسلامية إلى إيقاف الخطيب، وتحويله إلى لجنة تحقيق.

 

وسجلت إحدى الناشطات مقتطفات من خطبة العيد، هاجم فيها الخطيب، المرأة العاملة في مواقع مختلطة مع الرجال.
 
ودافع مغردون عن الخطيب، قائلين إن ما تحدث عنه، من باب النصح فقط، وليس طعنا في قرارات الدولة.

 

ورأى آخرون أنه كان من الأجدر بالخطيب تجنب المواضيع الجدلية في خطبة العيد، وتناول مواضيع مشتركة وغير شائكة
 

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، إن الخطيب تجاوز حدوده، وتم إيقافه وتحويل إلى لجنة تحقيق.

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