سجين بحريني يتعرض للضرب والتعذيب.. وعائلته تعرب عن قلقها

أعربت عائلة معتقل الرأي "محمد ابراهيم يحيى" عن قلقها حول سلامة ابنها، بعدما وردت معلومات تُفيد بتعرض الأخير للضرب المبرح والتعذيب الوحشي من قبل ضباط في سجن جو المركزي بالبحرين سيئ الصيت.

وحسب قناة "اللؤلؤة"، فإن الحقوقية الخواجة أشارت أن يحيى تم نقله مرات عدة للسجن الانفرادي ضمن سياسة انتقامية، وتمت مصادرة جميع مستلزماته الخاصة.

وأكدت عائلته، على أن إدارة سجن جو ترفض إرجاع مستلزماته إليه، حيث يتم استدعاءه كل يومين أو ثلاثة أيام للتحقيق معه وضربه عمدا على أماكن إصابته في رقبته ورأسه.

وفي الختام أكدت عائلة المعتقل، على أن نجلهم لديه إصابة في ساقه قبل اعتقاله ويتم تهديده بالسجن الانفرادي مرة أخرى كل ذلك لمطالبته بحقوقه داخل السجن.