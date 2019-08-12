Responsive image

12
أغسطس

الإثنين

26º

12
أغسطس

الإثنين

 خبر عاجل
  • الحوثي يعلن استهداف قاعدة الملك خالد بخميس مشيط في السعودية بطائرات مسيرة
     منذ 15 ساعة
  • مصادر ميدانية للجزيرة: حراسة القصر الرئاسي في عدن تسلمه لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا
     منذ يوم
  • رويترز عن مصدر طبي: مقتل 2 من موظفي الأمم_المتحدة في التفجير الذي استهدف موكبا للمنظمة في بنغازي
     منذ يوم
  • معارك عنيفة بين قوات الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في مدينتي دار سعد وخور مكسر بمحافظة عدن
     منذ 3 يوم
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا يعلن قبول الهدنة الإنسانية التي اقترحتها البعثة الأممية خلال عيد_الأضحى
     منذ 3 يوم
  • | الخارجية القطرية: قطر مستمرة في دعواها ضد الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن إجراءات أبوظبي غير القانونية
     منذ 3 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:44 صباحاً


الشروق

5:15 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:37 مساءاً


المغرب

6:45 مساءاً


العشاء

8:15 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

من عائلة واحدة.. اصابة 20 شخصًا جراء انقلاب سيارة بـ"بني سويف"

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 54
من عائلة واحدة.. اصابة 20 شخصًا جراء انقلاب سيارة بـ"بني سويف"

أصيب 20 شخصًا من عائلة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم، أثناء ذهابهم إلى زيارة المقابر في ثاني أيام عيد الأضحى.
وكان أمن بني سويف قد تلقى إخطارًا يُفيد بانقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري بهبشين بمركز ناصر شمال بني سويف، وأسفر الحادث عن إصابة كلاً من...

"بدر ربيع فتحي 22 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج- باسم نبيل فتحي 11 سنة، بجرح قطعي بالوجه 7 سم - نادية فريد جمعة 12 سنة، بجرح قطعي بالوجه 8 سم - رندا عادل فتحي 23 سنة - بجرح وسجحات بالجسم - صباح عبد الفتاح سيد 32 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر - إسلام نبيل فتحي 18 سنة، بسجحات وكدمات بالجسم - محمد مرعى نيازي 39 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر - نبيل فتحي شاكر 35 سنة، بجروح وسجحات بالجسم - بسام نبيل على 15 سنة، بجروح وسجحات بالجسم - رمضان نبيل فتحي 10 سنوات، بجروح وسجحات بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة "فوزية رمضان بباوي 79 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري - ربيع فتحي شاكر 45 سنة، بغيبوبة تامة - عادل فتحي شاكر 49 سنة، بجروح وسجحات بالوجه - هويدا فتحي شاكر 30 سنة، بكسر بالعمود الفقري والذراع الأيسر - عبد الله عادل فتحي 17 سنة، بجروح وسجحات بالوجه والجسم - فارس سعيد توفيق 17 سنة، بسجحات بالوجه - محمد عيد توفيق 5 سنوات، بسجحات بالجسم - محمود كمال عبد العزيز 35 سنة، بجروح وسجحات الجسم - دنيا عيد توفيق 12 سنة، بسجحات وجروح - عيد توفيق فوزي 35 سنة، بسجحات وجروح"، ونُقل المصابون إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers