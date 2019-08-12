من عائلة واحدة.. اصابة 20 شخصًا جراء انقلاب سيارة بـ"بني سويف"

أصيب 20 شخصًا من عائلة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم، أثناء ذهابهم إلى زيارة المقابر في ثاني أيام عيد الأضحى.

وكان أمن بني سويف قد تلقى إخطارًا يُفيد بانقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري بهبشين بمركز ناصر شمال بني سويف، وأسفر الحادث عن إصابة كلاً من...

"بدر ربيع فتحي 22 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج- باسم نبيل فتحي 11 سنة، بجرح قطعي بالوجه 7 سم - نادية فريد جمعة 12 سنة، بجرح قطعي بالوجه 8 سم - رندا عادل فتحي 23 سنة - بجرح وسجحات بالجسم - صباح عبد الفتاح سيد 32 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر - إسلام نبيل فتحي 18 سنة، بسجحات وكدمات بالجسم - محمد مرعى نيازي 39 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر - نبيل فتحي شاكر 35 سنة، بجروح وسجحات بالجسم - بسام نبيل على 15 سنة، بجروح وسجحات بالجسم - رمضان نبيل فتحي 10 سنوات، بجروح وسجحات بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة "فوزية رمضان بباوي 79 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري - ربيع فتحي شاكر 45 سنة، بغيبوبة تامة - عادل فتحي شاكر 49 سنة، بجروح وسجحات بالوجه - هويدا فتحي شاكر 30 سنة، بكسر بالعمود الفقري والذراع الأيسر - عبد الله عادل فتحي 17 سنة، بجروح وسجحات بالوجه والجسم - فارس سعيد توفيق 17 سنة، بسجحات بالوجه - محمد عيد توفيق 5 سنوات، بسجحات بالجسم - محمود كمال عبد العزيز 35 سنة، بجروح وسجحات الجسم - دنيا عيد توفيق 12 سنة، بسجحات وجروح - عيد توفيق فوزي 35 سنة، بسجحات وجروح"، ونُقل المصابون إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم.