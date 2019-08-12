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بسبب هبوط أسعار النفط.. أرامكو تُعلن تراجع أرباحها بنسبة 12%

منذ 3 دقيقة
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بسبب هبوط أسعار النفط.. أرامكو تُعلن تراجع أرباحها بنسبة 12%

تراجعت أرباح شركة "أرامكو" السعودية اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 12٪ في النصف الأول من السنة المالية لتصل 46.9 مليار دولار، إثر هبوط في أسعار النفط العالمية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تجدد اهتمام شركة إنتاج النفط السعودية الحكومية في اكتتاب عام أولي محتمل، كما أرجعت الشركة أرباحها الأقل إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وقالت الشركة "السعودية" التي تعد أكبر شركات النفط في العالم إنها أنتجت متوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، مزودة "حوالي 100٪ من طلبات عملائنا من النفط والمنتجات المكررة

وعززت مكانتها كالشركة الأكثر ربحاً في العالم، مقارنة مع شركات عملاقة أخرى مثل "آبل"، والتي حققت أرباحاً بلغت 31.5 مليار دولار في الأشهر الـ6 الأولى من السنة المالية.

وقد أصبحت شركة "أرامكو" في الفترة الأخيرة تعلن أكثر عن مواردها المالية، بينما يدرس المسئولون السعوديون موضوع طرح جزء من أسهم الشركة للتداول من أجل تمويل مشاريع قد تساهم في حد اقتصاد البلاد من إدمانه على النفط

يُجدر الإشارة إلى أن أرامكو كانت قد ألعنت أرباحها علناً لأول مرة في أبريل الماضي، حيث سجلت 111 مليار دولار في صافي دخلها السنوي لعام 2018، على عائدات بلغ قدرها 356 مليار دولار.

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