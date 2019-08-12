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اليونسيف: 1.68 مليون طفل مغربي خارج المدارس في 2030

منذ 37 دقيقة
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اليونسيف: 1.68 مليون طفل مغربي خارج المدارس في 2030

توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" في تقرير حديث لها ي تقرير بعنوان "جيل 2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ، أن 1.68 مليون طفل مغربي سيجدون أنفسهم خارج المدارس بحلول سنة 2030.
 
وكشفت المنظمة أن عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس في الوقت الراهن يقدر بـ1.53 مليون طفل، من الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17سنة.
 
وأشار التقرير الذي أورده موقع "لكم" المحلي، إلى أن المغرب ملزم بمعالجة الهدر المدرسي الإضافي، من خلال ترسيخ العدالة الاجتماعية في الوصول إلى فرص التعليم الجيد، وصقل مهارات المتعلمين ليصيروا أفرادا مساهمين في النمو الاقتصادي للبلد.
 
ويُعلن المراهقون من الفتيات والفتيان عن تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي في المنزل من طرف القائمين على رعايتهم. كما تشتكي الفتيات من الحصار المضروب عليهن في البيت، من باب الخوف على سمعة العائلة.
 
ولفت التقرير إلى أن 1 من 4 مراهقين، تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، تعرضوا لمعاملة قاسية في المدارس على الأقل مرة خلال شهرين، بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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