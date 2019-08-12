هكذا علقت بغداد علي إعلان الكيان الصهيوني تأمين مرور السفن في الخليج

شدد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الاثنين 12 أغسطس ، عبر "تويتر"، بأن "العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني (إسرائيل) في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي"، وذلك ردا على إعلان الاحتلال الثلاثاء الماضي، مشاركتها في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة بالخليج.

وأضاف أن "دول الخليج مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".



وأشار الحكيم إلى أن "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة".

واعتبر أن "وجود قوات غربية في المنطقة سيزيد من التوتر".

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تشارك في الخطة الأمريكية لـ"تأمين الملاحة في مياه الخليج العربي من التهديدات الإيرانية".