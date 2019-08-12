نتيجة سقوط سقف.. إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أطفال بالدقهلية

أصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال في "الدقهلية"، اليوم الاثنين 12 أغسطس ، إثر سقوط سقف معروش بالخشب أثناء تعليق "أضحية العيد" وتم نقلهم إلى مستشفى "السنبلاوين" المركزي للعلاج.

وبالفحص تبين انهيار السقف أثناء تعليق الأضحية وتصادف وجود عدد كبير من أفراد العائلة داخل الغرفة مما تسبب في تعرضهم للإصابة.

والمصابين هم:_

"زينب محمد أحمد"، 14 سنة، وتم تحويلها لمستشفى الطوارئ لخطورة حالتها، و"بسنت محمد على"، 14 سنة، و"نرمين محمد أحمد"، 14 سنة، و"علاء على إبراهيم"، 54 سنة، و"محمد أحمد على"، 40 سنة، و"وائل إبراهيم مصطفي"، 45 سنة، و"بهاء هشام علاء"، 13 سنة، و"أحمد محمد أحمد"، 15، سنة، وجميعهم يقيمون بقرية كفر الروك".

وأضاف المصدر أنه تم عمل الإسعافات الطبية للمصابين، وعمل الإشعات والفحوصات اللازمة لهم جميعا وحجزهم بالمستشفى لإستكمال العلاج، وحالتهم مستقرة.

وأخطرت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة تجاه السقف المنهار. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.