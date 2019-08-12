أصابة 8 أشخاص في حوادث بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين 12 أغسطس ، منهم إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة بيجو على طريق الأشراف البحرية بقنا، واثنين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا - سفاجا.

والمصابين هم " سعيد رشاد، 4 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، وبشار عبد الرؤوف، 17 عاماً، كدمات وسحجات بالجسم، وسراج محمد، 30عاماً، كدمات وسحجات بالجسم، وربيع محمد علي،29عاماً، كدمات وسحجات بالجسم، وعبد العليم أمين محمد 41عاماً، كدمات وسحجات بالجسم، وعبد الله جاد الرب مرسي 33عاماً، اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

كما تلقى إخطارا بإصابة زينب عطا الله أحمد، 55 عاماً، بكسر بالأنف وكدمات وسحجات بالوجه، وعبد الموجود أحمد مصطفى، 67 عاما.