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بالفيديو.. حريق هائل يلتهم 6 محال تُجارية بـ"الإسماعيلية"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 127
بالفيديو.. حريق هائل يلتهم 6 محال تُجارية بـ"الإسماعيلية"

تمكنت الحماية المدنية بالإسماعيلية، من السيطرة على حريق ضخم نشب فجر اليوم الثلاثاء، في شارع مصر أحد أكبر الشوارع التجارية بمدينة الإسماعيلية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالإسماعيلية بلاغا يُفيد بنشوب حريق في محلات تجارية بشارع مصر، وسيطرت الحماية المدنية على الحريق قبل أن ينتقل للشقق السكنية خاصة أنه واجهتهم صعوبة فى وصول سيارات الإطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه.

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وحسب التقارير الأولية، فإن الخسائر تمثلت فقط في الخسائر المادية ولم يحدث خسائر في الأرواح، حيث التهمت النيران 6 محلات تجارية و13 فرشًا من الملابس والأحذية.

وفي سياق مُتصل أفادة تقارير طبية، بإصابة 5 أشخاص نتيجة اختناق بسبب الدخان الناتج عن الحريق 

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