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تونس.. هيئة الانتخابات ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

منذ 2 يوم
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تونس.. هيئة الانتخابات ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

أكد "أنيس الجربوعي" عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، على رفض 66 مرشحا للانتخابات الرئاسية من أصل 97 تقدموا بطلباتهم لخوض السباق الرئاسي المقرر إجراؤه منتصف الشهر المقبل.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية التي نقلت تصريحات الجربوعي اليوم الثلاثاء قال فيها: تم إلى حد الآن رفض أكثر من 66 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات من مجموع 97 مطلبا.

وأضاف الجربوعي: هيئة الانتخابات ستعقد غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القائمة الأولية المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية
كما أشار إلى أن المرشحين الذين رُفضت طلباتهم يمكنهم الالتجاء إلى القضاء، للطعن في قرار الهيئة على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين يوم 31 أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية في الثاني سبتمبر 2019.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أكتوبرالمقبل، إلا أن وفاة الرئيس السبسي في يوليو الماضي، دفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعديل مواعيد وتوقيتات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الثاني.

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