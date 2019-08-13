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مُعتقل بحريني يتعرض للضرب والتعذيب داخل سجن "جو المركزي"

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 569
مُعتقل بحريني يتعرض للضرب والتعذيب داخل سجن "جو المركزي"

تعرض المعتقل البحريني "محمد إبراهيم يحيى" المحكوم عليه 10 سنوات على خلفية سياسية قد تعرض لسوء المعاملة والضرب المبرح من الضباط في عنبر 12 داخل سجن جو المركزي، وتم نقله إلى الحبس الانفرادي كوسيلة للانتقام منه.

وحسب موقع ائتلاف 14 فبراير، فإن إبراهيم بقي في الانفرادي نحو 15 يومًا من تاريخ 27 يوليو 2019 إلى 8 أغسطس، وصودرت جميع مستلزماته الخاصة وإدارة السجن ترفض إرجاعها له.

كما يُستدعى كل يومين أو ثلاثة أيام للتحقيق معه وضربه عمدًا على أماكن إصابته في رقبته ورأسه، علمًا أن لديه إصابة حادث سابقة قبل اعتقاله، إضافة إلى تهديده بالسجن الانفرادي مرة أخرى، وكل ذلك لمطالبته بحقوقه داخل السجن.

 

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