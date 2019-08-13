مصرع طفلة عقب سقوطها في غرفة صرف صحي بسوهاج

لقيت طفلة 3 سنوات مصرعها غرقاً عقب سقوطها داخل غُرفة صرف صحي، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس ، أثناء لهوها بقرية قلفاو دائرة مركز شرطة سوهاج.
وأفاد مفتش الصحة بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.
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