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مصرع طفلة عقب سقوطها في غرفة صرف صحي بسوهاج

منذ حوالى ساعة
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مصرع طفلة عقب سقوطها في غرفة صرف صحي بسوهاج

لقيت طفلة 3 سنوات مصرعها غرقاً عقب سقوطها داخل غُرفة صرف صحي، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس ، أثناء لهوها بقرية قلفاو دائرة مركز شرطة سوهاج.

 

وأفاد مفتش الصحة بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.

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