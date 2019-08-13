ظريف لـ "اللبنانيين": أثبتم أن بالإمكان هزيمة "إسرائيل"

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس ، لبنان واللبنانيين و"حزب الله" في ذكرى انتصار حرب تموز 2006، بأن اللبنانيين أثبتوا للعالم أن بالإمكان هزيمة "إسرائيل".



وقال ظريف إن "الشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية أثبتوا للعالم الحقيقة التي تقول إنه يمكن هزيمة الكيان الصهيوني، ولا يمكن لهذا الكيان مهما أراد، أن يقوم بشن الحروب وإشعال النار وإراقة الدماء ضد شعوب هذه المنطقة".

وأكد وزير خارجية الإيرانية أن "انتصار حرب تموز 2006 كان انتصارا لكل المنطقة وللعلاقات الدولية السليمة"، معتبرا أن "شعوب المنطقة والعالم مدينون لمقاومة الشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية وحزب الله الذين وقفوا أمام غطرسة الكيان الصهيوني ".