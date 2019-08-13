مصرع شاب وطفلين وإصابة 6 آخرين في حوادث متفرقة بالأقصر

لقي شاب وطفلان مصرعهما وأصيب 6 آخرين، في حوادث متفرقة بأنحاء محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس ، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة لتتولى التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد مصرع الطفلة "إيمان حسن علي" 5 سنوات، مقيمة نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، إثر اصطدام سيارة لوري بها على كوبري الطوايع أمام شادر الخضار، حيث تم نقلها إلى المشرحة جثة هامدة. كما اصطدمت سيارة كابود بطفل يدعى "عصام رجب" 4 سنوات مقيم نجع أبو حميد، وألقته على الطريق جثة هامدة بقرية النجوع بإسنا. كما لقي مواطن يدعى "حساني صديق عبد الستار" 32 سنة، من قرية النواصر، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بعملية الصيد بترعة أصفون وتم العثور عليه جثة هامدة بواسطة الأهالي.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أن المتوفى كان يتواجد في قاربه، للبدء في عملية الصيد بمولد الكهرباء وبعد قيامه بتجهيز المولد، وأثناء إلقائه لسلك الكهرباء في مياه الترعة للبدء في صيد الأسماك، لمست يده إحدى الأسلاك العارية أثناء وجوده في القارب، ما أدى لإصابته بصعق كهربائي ووفاته في الحال.

كما أصيب طفل يدعى "إبراهيم حسن السيد إسماعيل" 14 سنة مقيم الكيمان، إثر اصطدام حصان به أثناء لعب المرماح في الظهير الصحراوي بمدينة إسنا احتفالا بعيد الأضحى، وتم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي.

وأصيب طفل يدعى "محمد أبو الوفا أحمد" 9 سنوات، مقيم أصفون، بصاعق كهربائي أثناء اللهو مع أصدقائه، وتم علاجه بمستشفى إسنا المركزي، وأيضا أصيبت طفلة تدعى "زينب حسن محمد أحمد" 4 سنوات، بكدمات وسحجات بأنحاء الجسم واشتباه ارتجاج في المخ إثر سقوطها من أعلى سلالم منزلها بقرية طفنيس، وتم نقلها إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب 3 أشخاص بينهما أب ونجله، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة ببندر إسنا جنوب الأقصر.

بالمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "مصطفي الحسيني عكاشة" 17 سنة، مقيم المنشية بكدمات وجروح، وتم حجزه في مستشفى إسنا ووالده "الحسيني عكاشة عبد الحميد" 46 سنة، و"مصطفي حسن النوبي" 27 سنة، بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم نقلهما إلى مستشفى الأقصر الدولي، لخطورة إصابتهما وتلقي العلاج اللازم.