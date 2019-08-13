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قوى "الحرية والتغيير" السودانية تفشل باجتماع القاهرة

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 522
قوى "الحرية والتغيير" السودانية تفشل باجتماع القاهرة

فشلت قوى "التغيير" و"الجبهة الثورية" ، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس ، خلال أجتماع في القاهرة علي مدار يومين ،  بالتوصل إلى اتفاق بخصوص الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة قبل أيام من التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي أبرمته هذه القوى مع المجلس العسكري.
وتوافق القوى التي التقت برعاية وزارة الخارجية المصرية "على استمرار مناقشة النقاط العالقة".
وقالت الخارجية المصرية في بيان ، إن "ما توصلت إليه قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في اجتماعهما بمصر سيتم عرضه على قيادة القوى في الخرطوم"، دون الحديث عن نتائج أو الإعلان عن الوصول لاتفاق.

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