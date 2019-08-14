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انتحار مأمور قسم شُرطة الشروق

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 369
انتحار مأمور قسم شُرطة الشروق

انتحر ضابط شرطة برتبة عميد، مأمور قسم شرطة الشروق، بطلق ناري من سلاحه الميري داخل مركز شرطة الشروق لمروره بحالة نفسية سيئة.

وانتقل إلى مكان الواقعة قيادات مديرية أمن القاهرة وعضو من نيابة الشروق، وأمرت النيابة بنقل جثة المجني عليه لمشرحة المستشفى، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.

تلقى  أمن القاهرة، إخطارا  يفيد بسماع طلق ناري داخل مركز الشرطة، وانتقلت قيادات مديرية الأمن، وضباط الأمن الوطني، والأمن العام، وقيادات القاهرة الجديدة، وتبين من الفحص مصرع العميد، ايمن ابو طالب، مأمور قسم الشروق وتبين من فحص الجثة إصابته بطلق ناري فتحتي دخول وخروج من الفم ومؤخرة الرأس.

وتُشير بعض الرويات إلى وجود أسباب عدة دفعت مأمور الشروق  إلى الانتحار، وكان أول تلك الروايات تؤكد أن العميد أطلق النار على نفسه بسبب خلافات مع رُتبة أعلى منه، ما تطور الأمر إلى مُشادات كلامية، بينما كشفت الرواية الثانية عن مرور المتوفي بحالو نفسية سيئة دفعته للانتحار باستخدام سلاحه الميري، والرواية الأخير التي اعتمدها الإعلام المصري المعروف بوقوفه إلى جانب داخلية النظام، وحتى يتم إخفاء الدافع الحقيقي للانتحار، أكدت الصحف والمواقع الإخبارية على أن المأمور لقي حتفه بالخطأ أثناء تنظيف سلاحه الميري.

 

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