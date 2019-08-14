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نجل العودة يكشف عن معاناة والده داخل سجون بن سلمان

منذ يوم
عدد القراءات: 401
نجل العودة يكشف عن معاناة والده داخل سجون بن سلمان

كشف نجل الداعية السعودي المعتقل "سلمان العودة" عن معاناة والده المستمرة داخل السجون السعودية وظروف احتجازه تزداد تدهورا، وبات يواجه الموت.

وحسب عبد الله العودة، فإن السلطات السعودية منعت 17 فرداً من أسرته من السفر؛ وأعاد التذكير بأنه تم القبض على عمّه خالد، لأنه نشر تغريدة على حسابه بـ"تويتر" بشأن أخيه الداعية.

وفي مقال بصحيفة "الغارديان" البريطانية، أكد نجل العودة على أن السفارة السعودية في واشنطن طلبت منه العودة إلى المملكة لتجديد جواز سفره الذي تم تجميده، مُشيرًا إلى ظروف الاحتجاز القاسية التي يعانيها والده داخل سجون بن سلمان.

وأضاف العودة: والدي منذ اعتقاله محتجز في الحبس الانفرادي، وتعرّض لسوء المعاملة، وتكبيل اليدين، وتعصيب العينين، وتقييد بالسلاسل داخل زنزانته، إلى جانب حرمانه من النوم والأدوية لدرجة أنه بعد خمسة أشهر من اعتقاله تم نقله إلى المستشفى.

وتابع قائلا: "في سبتمبر عام 2017، قام والدي العالم المسلم الإصلاحي البارز سلمان العودة، بنشر تغريدة على حسابه في تويتر، الذي يتابعه 14 مليون شخص، دعا فيها الحكومة السعودية إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر، ليقوم بعد ساعات قليلة مسئولو أمن الدولة باعتقاله من المنزل، موضحًا أنه الآن يُواجه احتمالية الإعدام بتهم تشمل نشر الفساد من خلال الدعوة إلى ملكية دستورية، وإثارة الخلاف العام، والتحريض والاستهزاء بإنجازات الحكومة.

وكان من المقرر أن يمثل العودة أمام محكمة سرية دون وجود فريق قانوني، لسماع الحكم بشأن عقوبة الإعدام في قضيته نهاية الشهر الماضي، إلا أنه تم تأجيل جلسة الاستماع حتى نوفمبر المقبل.

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