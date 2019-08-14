Responsive image

31º

15
أغسطس

الخميس

26º

15
أغسطس

الخميس

 خبر عاجل
  • ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية تحذر من أي اعتداء أو ملاحقة لقادتها وأفرادها في عدن
     منذ 44 دقيقة
  • اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبّان وقوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة />
     منذ 2 ساعة
  • السفير الإيراني في لندن: طهران لم تقدم أي تعهدات أو ضمانات مكتوبة بشأن الإفراج عن الناقلة غريس 1 أو وجهتها
     منذ 2 ساعة
  • الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن وإصابة اثنين أحدهما بحالة متوسطة والآخر لم تُحدد طبيعة إصابته في القدس
     منذ 4 ساعة
  • عشرات المقدسيين يؤدون صلاة المغرب عند باب الأسباط بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى من قبل الاحتلال
     منذ 4 ساعة
  • انباء عن استشهاد شابين بنيران شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالقدس فيما تدعي الشرطة أنها عملية طعن
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:47 صباحاً


الشروق

5:17 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

3:36 مساءاً


المغرب

6:41 مساءاً


العشاء

8:11 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الجزائر.. 11 حالة وفاة بين الحجاج الجزائريين

منذ يوم
عدد القراءات: 406
الجزائر.. 11 حالة وفاة بين الحجاج الجزائريين

ارتفع عدد الوفيات في‮ ‬صفوف الحجاج الجزائريين إلى‮ ‬11‮ ‬حالة بعد تسجيل وفاة أربعة حجاج‮ ‬أمس الثلاثاء.

‬وتجدر الإشارة،‮ ‬بأن أداء ركن الرمي‮ ‬بالنسبة للحجاج الجزائريين أضحى‮ ‬يخلو من المعوقات والعراقيل،‮ ‬بعد اعتماد عملية التفويج من طرف لجنة التوجيه والإرشاد الديني‮ ‬للبعثة الجزائرية للحج،‮ ‬حيث أصبحوا‮ ‬يتنقلون بانسيابية عالية لتفادي‮ ‬الازدحام وهو ما استحسنه الحجاج،‮ ‬

‬وقبل أيام معدودة من انتهاء موسم الحج،‮ ‬أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري،‮ ‬يوسف بلمهدي،‮ الجاهزية الكاملة لترحيل الحجاج الجزائريين من مكة إلى الجزائر ومن مكة إلى المدينة ثم إلى الجزائر،‮ ‬مؤكدا أن العملية مرت بسلام في‮ ‬أجواء من الطمأنينة والسكينة،‮ ‬مشيرا إلى أن النقاط السوداء كانت قليلة جدا في‮ ‬مشعر منى بسبب الازدحام والضيق وتم حلها بسرعة.

وكان الحجاج الجزائريين قد أبدوا تذمرهم من سوء الخدمات المقدمة على مستوى مخيمات حج الرفاه بمنى، حيث صور بعض الحجاج الأكل الذي قدم لهم بمنى، والذي تمثل في بطاطا مرحية «بيري» وقطعة خبز أو لحم مرحي. والتي لا ترقى حتى لمستوى الوجبات التي يحتج بسببها الطلبة ويعتبرونها إهانة للطالب الجامعي على مستوى بعض الإقامات الجامعية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers