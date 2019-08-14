الجزائر.. 11 حالة وفاة بين الحجاج الجزائريين

ارتفع عدد الوفيات في‮ ‬صفوف الحجاج الجزائريين إلى‮ ‬11‮ ‬حالة بعد تسجيل وفاة أربعة حجاج‮ ‬أمس الثلاثاء.

‬وتجدر الإشارة،‮ ‬بأن أداء ركن الرمي‮ ‬بالنسبة للحجاج الجزائريين أضحى‮ ‬يخلو من المعوقات والعراقيل،‮ ‬بعد اعتماد عملية التفويج من طرف لجنة التوجيه والإرشاد الديني‮ ‬للبعثة الجزائرية للحج،‮ ‬حيث أصبحوا‮ ‬يتنقلون بانسيابية عالية لتفادي‮ ‬الازدحام وهو ما استحسنه الحجاج،‮ ‬

‬وقبل أيام معدودة من انتهاء موسم الحج،‮ ‬أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري،‮ ‬يوسف بلمهدي،‮ الجاهزية الكاملة لترحيل الحجاج الجزائريين من مكة إلى الجزائر ومن مكة إلى المدينة ثم إلى الجزائر،‮ ‬مؤكدا أن العملية مرت بسلام في‮ ‬أجواء من الطمأنينة والسكينة،‮ ‬مشيرا إلى أن النقاط السوداء كانت قليلة جدا في‮ ‬مشعر منى بسبب الازدحام والضيق وتم حلها بسرعة.

وكان الحجاج الجزائريين قد أبدوا تذمرهم من سوء الخدمات المقدمة على مستوى مخيمات حج الرفاه بمنى، حيث صور بعض الحجاج الأكل الذي قدم لهم بمنى، والذي تمثل في بطاطا مرحية «بيري» وقطعة خبز أو لحم مرحي. والتي لا ترقى حتى لمستوى الوجبات التي يحتج بسببها الطلبة ويعتبرونها إهانة للطالب الجامعي على مستوى بعض الإقامات الجامعية.