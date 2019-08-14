قوات حفتر ترفض تمديد مُهلة وقف العمليات العسكرية

رفض اللواء الليبي المُتقاعد خليفة حفتر، تمديد مهلة وقف العمليات العسكرية التي انطلقت مع بداية عيد الأضحى.

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن حفتر رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، لافتة إلى أنه عقد اجتماعا موسعا بقادة قواته في مختلف محاور القتال مؤخرا.

وكانت قوات حفتر وحكومة الوفاق الوطني، قد وافقا على هدنة اقترحتها الأمم المتحدة خلال عيد الأضحى اعتبارا من الأحد، غير أنها انتهكت من قبل حفتر وقواته.

ومن جانبها علقت السلطات في مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، الرحلات لعدة ساعات، بعد الإبلاغ عن وقوع قذيفة على بعد أمتار فقط من المدرج.

يُجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات تجددت يوم أمس الثلاثاء في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد ساعات فقط على انتهاء المهلة، على الرغم من دعوات غربية وعربية لإطالة أمد هدنة وقف إطلاق النار.