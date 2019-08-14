الأمم المُتحدة تُحقق في مقتل ثلاثة من موظفيها في انفجار بـ"ليبيا"

أعلنت الأمم المتحدة إجراء تحقيق داخليا في حادث انفجار سيارة ملغومة، وقع بمدينة بنغازي الليبية السبت الماضي، والذي أسفر عن مصرع ثلاثة من موظفيها.

وحسب بيان صادر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك": أشار إلى أنه لا يتوفر لدية معلومات تشير إلى أن أحدا ما تبنى الانفجار، مؤكدًا على العمل لإثبات الحقائق المحيطة بالحادث بما في ذلك من خلال تحقيق داخلي.

وكان تفجير سيارة مفخخة قد وقع أمام مركز تجاري للمواد الغذائية بحي الهواري ببنغازي، السبت الماضي، بالتزامن مع مرور سيارة تابعة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مما أدى لمقتل 3 من موظفي البعثة، وجرح آخرين.