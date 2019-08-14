بسبب السيول.. مصرع 13 شخص بولاية الجزيرة وإقليم دارفور

لقي 13 شخصا مصرعهم بينهم 7 في ولاية الجزيرة، إلى الجنوب من الخرطوم، و6 فى شمال ووسط إقليم دارفور، غرب السودان، جراء السيول.

وانهار منزل فى الولاية بحى رفاعة، شرق ولاية الجزيرة، ما تسبب فى مقتل سيدتين وشاب وصبى وطفل، وإصابة صبى وطفلة، كما لقى 3 أشخاص مصرعهم فى مناطق متفرقة بالولاية.

ووجه اللواء الركن أحمد حنان صبير، والى ولاية الجزيرة المكلف بتسخير إمكانيات الولاية لمجابهة السيول والأمطار، متعهدا بمعالجة مشكلة الكهرباء فى الولاية.

وفى دارفور، انهارت عدة منازل جراء الأمطار والسيول الغزيرة، ما تسبب فى وفاة 6 آخرين.