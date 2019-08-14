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إغلاق مطار عدن وتحويل الرحلات إلى سيئون

منذ يوم
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إغلاق مطار عدن وتحويل الرحلات إلى سيئون

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، الأربعاء 14 أغسطس ،في بيان على "فيسبوك" ، تعليق رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي حتى إشعار آخر.

وكتبت "تم تعليق الرحلات بسبب عدم منحنا تصاريح تشغيل رحلاتنا من وإلى مطار عدن الدولي.. اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر".

وأضاف البيان، أنه لازال بإمكان المواطنين السفر عبر مطار سيئون في حضرموت شرقي البلاد.

ويسيطر التحالف العربي على الأجواء اليمنية، ويقوم بمنح تصاريح التشغيل للطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية والمنظمات الأممية والدولية.

 

واستأنفت الخطوط رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي، الثلاثاء، بعد توقف جراء المعارك التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.

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