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الدوحة تدين تصريحات وزير صهيوني حول المسجد الأقصى

منذ 24 ساعة
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الدوحة تدين تصريحات وزير صهيوني حول المسجد الأقصى

أدانت قطر بأشد العبارات، الأربعاء 14 أغسطس ، تصريحات وزير الأمن في الكيان الصهيوني جلعاد أردان، بشأن "تغيير الوضع القائم" في المسجد الأقصى ، مؤكده أن "تصريحاته غير المسؤولة، هي محاولة يائسة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وامتداد للاستفزازات الإسرائيلية".
وفق وكالة الأنباء الرسمية القطرية.
وشددت على "ضرورة التحرك بشكل عاجل لإيقاف الاعتداءات الصهيونية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمحافظة بحزم على وضعه القانوني والتاريخي".

وكان جلعاد، قال لـ"إذاعة 90" العبرية: "يجب تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ليتمكن اليهود من الصلاة هناك"، على خلفية التوتر الأخير الذي شهده المسجد.
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