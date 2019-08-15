البرلمان الأوروبي يُطالب بوقف أحكام الإعدام في البحرين

أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه وإدانته لعملية إعدام السلطات الحاكمة في البحرين لناشطين بحرانيين وآخر بنغالي اواخر شهر يوليو الماضي

جاء ذلك في رسالة وجهها 14 عضوًا إلى سفيرة البحرين لدى بلجيكا, "بهية الجشّي"، أدانوا الأحكام القاطعة لهذه الأفعال الفظيعة, خاصة بعد أن دعا العديد من خبراء حقوق الإنسان الأمميين محكمة البحرين إلى وقفها, بعد أن أكدوا بان الضحايا تعرضوا للتعذيب ولم يحظوا بمحاكمات عادلة.

وطالب نواب أوروبا حكومة البحرين على إعادة تجميد عقوبة الإعدام وعلى ضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على إعادة التأهيل وفقا لما ورد في قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر 2017، مُشيرين إلى أن تلك سيناقشها البرلمان الأوروبي في حال عدم استلام رد مقنع على ماورد فيها.