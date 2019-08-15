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بعد تعرضه للقصف.. مطار معيتيقة يُعلق حركة الملاحة

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 199
بعد تعرضه للقصف.. مطار معيتيقة يُعلق حركة الملاحة

قررت إدارة مطار معيتيقة الدولي إغلاق المجال الجوي أمام حركة الملاحة، جراء تعرضه لقصف عشوائي.

وحسب بيان إدارة المطار اليوم الخميس، فإنه نتيجة لتعرض المطار للقصف، فقد اضطرت طائرة الخطوط الجوية الإفريقية للهبوط بمطار مصراتة، فيما لم يوضح البيان ما إن كانت هناك خسائر مادية أو بشرية نتيجة للقصف.

وفي سياق مُتصل كشفت قناة ليبيا الأحرار، نقلا عن مصدر لم تسمه بمقتل شخص وإصابة آخر نتيجة للقصف.

يُجدر الإشارة إلى أن المطار كان قد تعرض للقصف عدة مرات من قبل قوات خليفة حفتر، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة فيه، وذلك بالتزامن مع شن قوات حفتر منذ 4 أبريل الماضي، هجوما متعثرًا للسيطرة على طرابلس، ما أدى لسقوط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح.

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