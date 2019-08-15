تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

أعلن ممثل هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير"، عن تأجيل محاكمة الأخير من يوم 17 إلى 19 أغسطس الجاري.

وحسب "الحسن الأمين"، فإن المحكمة المسئولة عن محاكمة البشير قد أخطرت هيئة الدفاع، بتأجيل موعد أولى جلسات محاكمة البشير في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، من 17 إلى 19 أغسطس.

وأضاف الأمين: المحكمة أخطرت الرئيس السابق وإدارة سجن كوبر، بالموعد الجديد لبدء أولى جلسات محاكمته، لافتا إلى أن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة

واختتم محامي البشير تصريحاته مُشيرًا إلى أنه تم تغيير مقر المحاكمة من محكمة الأراضي بالخرطوم إلى مقر معهد التدريب القضائي، وذلك وفق التوجيهات الأمنية للجهات المختصة .