الحرية والتغيير تختار "حمدوك" رئيسًا لوزراء المرحلة الانتقالية

اختارت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، "عبد الله حمدوك" رئيسا للوزراء للمرحلة الانتقالية.

كما أعلنت قوى المعارضة عن اجتماع ضم أطراف قوى إعلان الحرية والتغيير بما فيها قيادة الجبهة الثورية السودانية، عقد في القاهرة يومي الأحد والاثنين الماضيين، بزعم توفير مناخ مناسب لعملية السلام.

وتطرق الاجتماع إلى تضمين الوثيقة الدستورية وثيقة أديس أبابا، وركزت على الأوضاع التنظيمية داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، وكيفية تضمين اتفاقات السلام القادمة في الاتفاق النهائي.

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار حول قضايا السلام بصورة مستمرة حتى تحقيقه بشكل شامل وعادل يخاطب جذور الأزمة الوطنية.

وفي الختام شددت الحرية والتغيير على التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها، وأن تشكيل السلطة الانتقالية يعد خطوة أساسية وشرطا لازما لتحقيق عملية السلام.