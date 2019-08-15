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الحكومة اليمنية: الإمارات مسؤولة عن "انقلاب" عدن

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 189
الحكومة اليمنية: الإمارات مسؤولة عن "انقلاب" عدن


حملت الحكومة اليمنية ، اليوم الخميس 15 أغسطس ، في بيان لها،  "المجلس الانتقالي الجنوبي" والإمارات مسؤولية " الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وطالبت الخارجية اليمنية، الإمارات بسحب ووقف دعمها العسكري لتلك "المجموعات المتمردة بشكل كامل وفوري".

وقالت الخارجية إن تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، قد جاء في الأساس استجابة لدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، استنادًا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية اليمن من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأضافت أن ما تعرضت له عدن خلال الأيام الماضية هو "انقلاب على الشرعية" بما يخالف بشكل صريح وواضح السبب الذي دعي من أجله التحالف، الذي تشارك فيه الإمارات.

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