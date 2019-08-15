الخارجية اليمنية تعلق عملها في عدن بسبب "الإنقلاب"

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس 15 أغسطس ، عن تعليق عمل مكتبها في عدن، على خلفية "التمرد المسلح" الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على مؤسسات الحكومة اليمنية.

حيث تعتبر أول جهة حكومية تعلن تعليق عملها، بعد أقل من أسبوع على سيطرة قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، عقب معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلابا كاملا" على الشرعية في عدن.



ووفق بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، يبدأ تعليق العمل في مكتب الوزارة بعدن (جنوب غرب) اعتبارا من الخميس، فيما سيستمر العمل فقط في القطاعات الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين.

وأضاف أن "الوزارة ستعلن عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها".



ودعت الخارجية اليمنية، إلى انسحاب قوات "الانتقالي الجنوبي" قبل أي حوار.

وخلفت المعارك نحو 40 قتيلا من المدنيين فضلا عن أكثر من 200 جريح.