"النهضة" تدعو أنصارها لدعم مرشحها مورو بالانتخابات التونسية

دعت حركة "النّهضة" التونسية، الخميس 15 أغسطس ، مناضليها وأنصارها لدعم مرشحها عبد الفتاح مورو، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.



وأعربت الحركة ، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة، عقب اجتماع خصصه لبحث الوضع العام بالبلاد والمستجدات المحليةعن اعتزازها "بالإجماع الواسع الذي حظي به قرار ترشيح عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة، ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة للمنافسة على منصب رئاسة الجمهوريّة" ودعت مناضليها وأنصارها إلى "الالتفاف حوله".



وأشارت "النهضة" إلى أن قرار دعم مورو صدر عن المؤسسات الرسمية للحركة و"يعكس رغبة حقيقية لدى شريحة واسعة من التونسيين داخل الحركة وخارجها ومسؤولية وطنية ملقاة على عاتق كل حزب سياسي لدعم التجربة الديمقراطية وتوفير أكبر قدر من الشفافية في إدارة العملية الانتخابية والسياسية".



والجمعة الماضي، قدم القيادي البارز في حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو رسميا أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستعقد في الـ15 من سبتمبر المقبل.