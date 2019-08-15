Responsive image

21º

16
أغسطس

الجمعة

26º

16
أغسطس

الجمعة

 خبر عاجل
  • التلفزيون السوري: سماع دوي انفجار في مصياف بريف حماه
     منذ 11 ساعة
  • وسائل إعلام عبرية: سماع دوي انفجارات ضخمة قرب حمص وسط سوريا وإطلاق الدفاعات الجوية السورية
     منذ 12 ساعة
  • ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية تحذر من أي اعتداء أو ملاحقة لقادتها وأفرادها في عدن
     منذ 13 ساعة
  • اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبّان وقوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة />
     منذ 14 ساعة
  • السفير الإيراني في لندن: طهران لم تقدم أي تعهدات أو ضمانات مكتوبة بشأن الإفراج عن الناقلة غريس 1 أو وجهتها
     منذ 14 ساعة
  • الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن وإصابة اثنين أحدهما بحالة متوسطة والآخر لم تُحدد طبيعة إصابته في القدس
     منذ 15 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:48 صباحاً


الشروق

5:18 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

3:35 مساءاً


المغرب

6:40 مساءاً


العشاء

8:10 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"النهضة" تدعو أنصارها لدعم مرشحها مورو بالانتخابات التونسية

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 272
"النهضة" تدعو أنصارها لدعم مرشحها مورو بالانتخابات التونسية

 دعت حركة "النّهضة" التونسية، الخميس 15 أغسطس ، مناضليها وأنصارها لدعم مرشحها عبد الفتاح مورو، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.


وأعربت الحركة ، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة، عقب اجتماع خصصه لبحث الوضع العام بالبلاد والمستجدات المحليةعن اعتزازها "بالإجماع الواسع الذي حظي به قرار ترشيح عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة، ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة للمنافسة على منصب رئاسة الجمهوريّة" ودعت مناضليها وأنصارها إلى "الالتفاف حوله".
 
وأشارت "النهضة" إلى أن قرار دعم مورو صدر عن المؤسسات الرسمية للحركة و"يعكس رغبة حقيقية لدى شريحة واسعة من التونسيين داخل الحركة وخارجها ومسؤولية وطنية ملقاة على عاتق كل حزب سياسي لدعم التجربة الديمقراطية وتوفير أكبر قدر من الشفافية في إدارة العملية الانتخابية والسياسية".


والجمعة الماضي، قدم القيادي البارز في حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو رسميا أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستعقد في الـ15 من سبتمبر المقبل.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers