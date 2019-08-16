الدفاعات الجوية السورية تتصدي لصاروخ وتدميره في سماء مصياف

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ، مساء اليوم الخميس 15 أغسطس ، بتصدي دفاعات جيش النظام السوري الجوية لصاروخ معاد، مؤكده أنها تمكنت من تدميره في سماء مصياف في ريف حماة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي كشفت في تمام الساعة 23:06 من ليل الخميس الواقع في 15 أغسطس، هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".

يشار إلي أن الكيان الصهيوني يستهدف بين الحين والأخر مواقع سورية ، وتتصدي له الدفاعات الجوية كان آخرها في مطلع شهر أغسطس الجاري، حيث شن عدوانا بصاروخ على ريف القنيطرة الغربي، ما خلف أضرارا مادية فقط.