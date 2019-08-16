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مصرع 46 سودانياً وغرق مساجد ومدارس وبيوت نتيجة الفيضانات

منذ 10 ساعة
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مصرع 46 سودانياً وغرق مساجد ومدارس وبيوت نتيجة الفيضانات

أفادت وزارة الصحة السودانية، بأن
 46 سودانياً لقوا مصرعهم خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة، 

وذكرت وسائل اعلام سودانية أن "16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفيضانات والسيول"، مشيرة إلى أن آلاف المنازل تضررت في مختلف أنحاء البلاد.


 
وتسببت الأمطار كذلك، بنفوق نحو ألف و606 من الحيوانات، وبتضرر 127 مرفقا عاما، بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات عامة.

وتشهد معظم الولايات السودانية منذ مطلع أغسطس الجاري أمطارا وسيولا جارفة، أدت إلى انهيار منازل وقطع الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد.

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