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قوات حفتر تجدد قصف مطار زوارة

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 262
قوات حفتر تجدد قصف مطار زوارة

أفادت وسائل إعلام ليبية الجمعة 16 أغسطس ، إن قوات اللواء المنشق خليفة حفتر نفذت قصفا جويا جديدا على مطار زوارة المدني شمال غربي البلاد، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين بجروح ، وذلك بالرغم التنديد الأممي.
ويعد هذا القصف هو الثاني للمطار زوارة خلال 24 ساعة؛ حيث تعرض لقصف جوي من قبل قوات حفتر، صباح الخميس.

وذكرت قناة "فبراير" المحلية إن القصف استهدف مبنى هيئة السلامة الوطنية بالمطار الواقع على بعد نحو 60 كم من الحدود التونسية، دون تقديم أية تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك فيما نددت الأمم المتحدة الخميس بـ"الهجمات الممنهجة والمتزايدة على المطارات التي يستخدمها المدنيين في غرب ليبيا"، مطالبة بـ"الوقف الفوري لتلك الهجمات التي عرّضت حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر".

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