"بالفيديو": الجزائريون يواصلون حراكهم للجمعة الـ26.. وتهديد بالعصيان المدني

انطلقت المسيرة الشعبية الجزائرية ، اليوم الجمعة 16 أغسطس ، من شارع ديدوش مراد، وسط العاصمة في اتجاه ساحة موريس أودان، مواصلة للحراك الشعبي للجمعة الـ 26 على التوالي، للمطالبة برحيل ما تبقى من رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وسط تعزيزات أمنية مشددة.

ورفع المحتجون شعارات تؤكد استمرارهم في الحراك حتى تحقيق مطالبهم كافة، وعلى رأسها رحيل رموز النظام، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نورالدين بدوي، مهددين باللجوء إلى العصيان المدني حال رفض مطالبهم.



وبحسب صحيفة "الخبر" المحلية، فقد شوهد عشرات المركبات والسيارات التابعة للأمن الوطني مركونة على رصيف كل من شارع عبد الكريم الخطابي، ومحمد خميستي، وديدوش مراد، وشارع "مونج" سابقا، وصولا إلى محيط ساحة البريد المركزي، تحسبا لمسيرة اليوم.

كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بدولة مدنية، رافضين أن تكون عسكرية بعد محاولة رجال الأمن تفريق المحتجين ومنعهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، مرددين شعارات "دولة مدنية وليست عسكرية"، و"هذا الشعب لا يريد حكم العسكر من جديد"، و"صامدون صامدون.. حكم العسكر رافضون".