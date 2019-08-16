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شيخ قبيلة سعودية للملك سلمان: قطر ليست إرهابية "فيديو"

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 314
شيخ قبيلة سعودية للملك سلمان: قطر ليست إرهابية "فيديو"

قال الشيخ عبد الله بن عريج المري في رسالة مصورة للملك سلمان، إن العديد من القبائل ومنها آل مرة تعرضت للضرر، مشددا على ضرورة فتح المعبر أمام الطلبة والمرضى وأصحاب الحالات الضرورية.

وأضاف: "لولا قبيلة آل مرة لما قامت الدولة السعودية الثالثة"، وتابع: "قبيلة آل مرة استقبلت الإمام عبد الرحمن آل سعود، وابنه عبد العزيز مؤسس المملكة".

واستهجن استمرار اتهام قطر بالإرهاب، وقال إن المدعومين من الإمارات "ارتكبوا جرائم ونهبوا في عدن" مشددا على ضرورة "وضع الأمور في نصابها".

وأضاف: "قطر لم تفعل أي إرهاب ودعمت المسلمين، في أنحاء الدول العربية والخليج عيانا بيانا.. لكن دعم الإرهاب لم نسمع عنه إلا بالإعلام".

وهاجم المري شيخ قبيلة الهواجر شافي آل شافي المقيم في السعودية.

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