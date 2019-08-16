جبهة "القوى الثورية" تدعو للتريث بتوقيع الوثيقة الدستورية

طالب رئيس "حركة العدل والمساواة" السودانية المتمردة، جبريل إبراهيم، اليوم الجمعة 16 أغسطس ، قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالتمهل وعدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية ، موجها انتقادات حادة لوثيقة الإعلان الدستوري التي توصل إليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي في السودان)، مبينا أنها تجاوزت مناقشة قضية الحرب وتحقيق السلام.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إبراهيم، المقيم بجوبا، عاصمة جنوب السودان، أن ذلك "من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة، واستصحاب بقية الأطراف معها، لضمان المستقبل الأفضل للبلاد".

وأكد أن "الجبهة الثورية"، لن تشارك في حفل التوقيع الذي سيقام السبت المقبل.

واعتبر "إبراهيم" أن حان الوقت "لأن تعطى الأولوية لمسألة السلام، والوثيقة التي يقدمون على توقيعها بالخرطوم، لم تعط السلام حقه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نكون جزءا منها، وعبرنا عن موقفنا هذا بقوة".

وأردف: "نقول لإخوتنا في الحرية والتغيير تمهلوا، ففهمكم هذا ضيق ولن يصلح أمر السودان، لأن الذين يظهرون الآن ويقودون قوى الحرية والتغيير، يعلمون القليل عن مشاكل السودان الحقيقة".

وشدد "إبراهيم" على أن توقيع الوثيقة الدستورية دون مشاركة الجبهة الثورية وبقية الجماعات المسلحة، لن يساهم في وحدة أهل السودان، ولن يقود إلى وقف الحرب، كما أنه لن يساهم في استقرار البلاد، مستبعدا في الوقت ذاته أن تقود الحكومة التي ستنتج عن تلك الوثيقة، إلى تحقيق أي قدر من السلام، أو تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

وأمس الخميس، استقرت قوى "إعلان الحرية والتغيير، على اختيار الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية، وسط تحفظات من "الجبهة الثورية السودانية".

وكان المجلس المركزي واللجنة التنسيقية العليا ولجنة الترشيحات التابعة لقوى الحرية والتغيير قد عقدت اجتماعا اليوم اختير فيه حمدوك بالإجماع مرشحاً لرئيس الوزراء، وهو الترشيح الذي سيعتمده لاحقاً مجلس السيادة بعد تكوينه.

كما اختار الاجتماع عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، وهو أول قاض يقدم استقالته بعد سيطرة نظام الرئيس عمر البشير على الحكم في عام 1989.

كما رشح الاجتماع كلا من محمد عبد الحافظ محمد نائباً عاماً، مع 3 مساعدين، هم سهام عثمان ومصعب عمر عبد الله وطارق يوسف.