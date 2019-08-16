نشطاء يعيدون تداول فيديو لخاشقجي عن مكانة القدس (شاهد)

أعاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خلال حديثه عن مكانة وأهمية القدس ، رابطين رأي خاشقجي بهرولة دول عربية تجاه التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ، إلى جانب صمتهم على اقتحامات المستوطنيين للمسجد الأقصى خلال عيد الأضحى.



وشدد خاشقجي في مقطع الفيديو قبيل اغتياله داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، على أن "مكانة القدس كمكانة الحرمين الشريفين (..)".