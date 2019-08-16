مصرع زوجين بحادث مروع في البحيرة

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لقى زوجين مصرعهما وأصيب طفليهما في حادث انقلاب سيارتهم الملاكي بطريق المطار الحربي بمركز بدر، في محافظة البحيرة.



وتبين أن سيارة ملاكي انقلبت على الطريق بقيادة "صلاح. أ"، ٣٩ سنة، وبصحبته زوجته، ٤٠ سنة، وطفليه "أحمد، ١٢ سنة، ومحمد، ١٠ سنوات"، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص الطبي تبين وصول الأب إلى المستشفى جثة هامدة، فيما أصيبت الأم بكدمات نزيفية في المخ وكسور في الضلوع، و فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

وأصيب الطفلان بجروح وكدمات وسحجات بالغة بأنحاء الجسد، وأصيب أحدهما بكسر مضاعف في الفخذ الأيمن، وتلقيا العلاج اللازم ويخضعان للملاحظة بالمستشفى