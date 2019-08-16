Responsive image

31º

16
أغسطس

الجمعة

26º

16
أغسطس

الجمعة

 خبر عاجل
  • الحوثيون يعلنون استهداف #مطار_أبها السعودي بطائرات مسيرة ويقولون إن حركة الملاحة توقفت به
     منذ حوالى ساعة
  • النائب في الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب قررت التراجع عن زيارة عائلتها الفلسطينية بسبب الشروط المفروضة عليهم
     منذ 6 ساعة
  • إعلام الاحتلال يعلن استشهاد منفذ عملية الدهس قرب تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم.
     منذ 7 ساعة
  • صورة من مكان عملية الدهس التي أوقعت إصابتين في حالة الخطر بغوش عتصيون بالضفة فيما تم إطلاق النار على المنفذ وفق مصادر عبرية
     منذ 8 ساعة
  • الاعلام العبري: إصابتان في حالة الخطر بعملية دهس في غوش عتصيون بالضفة وإطلاق النار على المنفذ
     منذ 8 ساعة
  • أ ف ب: وزير الداخلية الإسرائيلي يوافق على طلب عضو الكونجرس الأمريكي رشيدةطليب زيارة عائلتها في الضفة الغربية
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:48 صباحاً


الشروق

5:18 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

3:35 مساءاً


المغرب

6:40 مساءاً


العشاء

8:10 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع زوجين بحادث مروع في البحيرة

منذ 3 دقيقة
عدد القراءات: 51
مصرع زوجين بحادث مروع في البحيرة

لقى زوجين مصرعهما وأصيب طفليهما في حادث انقلاب سيارتهم الملاكي بطريق المطار الحربي بمركز بدر، في محافظة البحيرة. 


وتبين أن سيارة ملاكي انقلبت على الطريق بقيادة "صلاح. أ"، ٣٩ سنة، وبصحبته زوجته، ٤٠ سنة، وطفليه "أحمد، ١٢ سنة، ومحمد، ١٠ سنوات"، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص الطبي تبين وصول الأب إلى المستشفى جثة هامدة، فيما أصيبت الأم بكدمات نزيفية في المخ وكسور في الضلوع، و فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

وأصيب الطفلان بجروح وكدمات وسحجات بالغة بأنحاء الجسد، وأصيب أحدهما بكسر مضاعف في الفخذ الأيمن، وتلقيا العلاج اللازم ويخضعان للملاحظة بالمستشفى

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers