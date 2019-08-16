Responsive image

25º

20
أغسطس

الثلاثاء

26º

20
أغسطس

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • اقتحام قوات الاحتلال برفقة جرافة للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس تمهيدا لدخول مئات المستوطنين إلى "قبر يوسف".
     منذ 13 ساعة
  • ظريف: على اميركا العودة الى طاولة المفاوضات والالتزام بالتعهدات التي قطعتها في الاتفاق النووي
     منذ 24 ساعة
  • محكمة تقضى بالإعدام شنقا على ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بلجان المقاومة الشعبية في كرداسة .
     منذ 24 ساعة
  • الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على عرض عسكري في محافظة مأرب في اليمن .
     منذ يوم
  • المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق الليبية: دفاعاتنا أسقطت طائرة إماراتية مسيرة قصفت مطار مصراتة
     منذ يوم
  • الحوثيون يعلنون قصف مواقع للقوات السعودية قرب منذ علب في منطقة عسير ب 6 صواريخ
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:51 صباحاً


الشروق

5:20 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:34 مساءاً


المغرب

6:36 مساءاً


العشاء

8:06 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"بالفيديو والصور": إصابة العشرات بقمع فعاليات "جمعة الشباب الفلسطيني"

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 1588
"بالفيديو والصور": إصابة العشرات بقمع فعاليات "جمعة الشباب الفلسطيني"

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة 16 اغسطس ، جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني ، لفعاليات الجمعة الـ 70 من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تحمل عنوان "جمعة الشباب الفلسطيني".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 77 إصابة بجراح مختلفة منهم 20 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال خلال قمع فعاليات الجمعة الـ 70 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن حالة واحدة من بين الاصابات خطيرة ، مشيرة إلى أنه جرى نقل عددا من المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج،  فيما جرى علاج الآخرين ميدانيا.

npR4MGff_EwgW42A_SwrIo

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers