"بالفيديو والصور": إصابة العشرات بقمع فعاليات "جمعة الشباب الفلسطيني"

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة 16 اغسطس ، جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني ، لفعاليات الجمعة الـ 70 من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تحمل عنوان "جمعة الشباب الفلسطيني".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 77 إصابة بجراح مختلفة منهم 20 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال خلال قمع فعاليات الجمعة الـ 70 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن حالة واحدة من بين الاصابات خطيرة ، مشيرة إلى أنه جرى نقل عددا من المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج، فيما جرى علاج الآخرين ميدانيا.