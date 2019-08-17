لأول مرة.. حزب الله يعرض استهدافه لبارجة إسرائيلية (شاهد)

كشفت قناة المنار اللبنانية،عن مشاهد جديدة تعرض لأول مرة عن عملية استهداف البارجة العسكرية الإسرائيلية "ساعر 5" خلال تموز 2006 ، بالإضافة لمشاهد لعدد من الصواريخ البحرية المختلفة التي يمتلكها الحزب.



وضمن برنامج "جند مغرقون" قالت القناة: "إن حزب الله استخدم عدد من الصواريخ المضادة للسفن الحربية متوسط المدى من نوع "C-802"، صيني الصنع، في استهداف البارجة الإسرائيلية".



وخلال البرنامج صرح قائد في القوة البحرية لحزب الله، الحاج جلال بأنه "تم استهداف البارجة "ساعر 5" من محيط منطقة السفارة الكويتية في بيروت عام 2006 خلال العدوانالصهيوني.