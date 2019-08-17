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"معتقلي الرأي": السعودية تجدد حبس الشميري 5 سنوات

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 136
"معتقلي الرأي": السعودية تجدد حبس الشميري 5 سنوات

قال حساب معتقلي الرأي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي يتابع أوضاع المعتقلين من العلماء والنشطاء في السعودية إن السلطات قامت بتجديد سجن عبد الرحمن الشميري 5 سنوات أخرى بلا سبب قانوني.

ولفت إلي أن عبد الرحمن الشميري، "أحد أبرز إصلاحيي جدة المنسي في المعتقل منذ 2007".

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