"معتقلي الرأي": السعودية تجدد حبس الشميري 5 سنوات

قال حساب معتقلي الرأي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي يتابع أوضاع المعتقلين من العلماء والنشطاء في السعودية إن السلطات قامت بتجديد سجن عبد الرحمن الشميري 5 سنوات أخرى بلا سبب قانوني.
ولفت إلي أن عبد الرحمن الشميري، "أحد أبرز إصلاحيي جدة المنسي في المعتقل منذ 2007".
الدكتور #عبدالرحمن_الشميري:— معتقلي الرأي (@m3takl) August 16, 2019
أحد أبرز إصلاحيي جدة المنسي في المعتقل منذ 2007. للمعلومية، فالدكتور قد انتهى حكمه الجائر ولكن السلطات قامت بتجديد سجنه 5 سنوات أخرى بلا سبب قانوني. pic.twitter.com/7syFNEpBRn