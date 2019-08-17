حماس: عمليات الضفة الغربية أربكت حسابات العدو وعمقت أزماته الداخلية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن قصف واستهداف الاحتلال لمواقع المقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان.

وحسب "فوزي برهوم" الناطق باسم حماس، فإن قصف الاحتلال لغزة يهدف لحرف الأنظار عما يجرى من أعمال شجاعة في الضفة الغربية، مُشددًا على أن عمليات الضفة الغربية أربكت حسابات العدو، وعمقت أزماته الداخلية.

وأضاف برهوم: إننا إذ نحيي هذه العمليات البطولية في الضفة الغربية، فإن المقاومة الباسلة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات، مُشيرًا إلى أن جواب المقاومة سيبقى منسجما تماما مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا في الضفة وغزة وفي كل مكان في فلسطين على حد سواء، ومع واجبها في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت يوم أمس الجمعة غارات عدة على قطاع غزة؛ شملت أرضا زراعية وموقعا للمقاومة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وذلك عقب تنفيذ الشاب علاء الهريمي، عملية دهس قرب مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوبي بيت لحم، أسفرت عن إصابتين؛ إحداهما خطيرة للغاية، قبل أن يطلق الاحتلال النار عليه ويستشهد.