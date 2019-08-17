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بعشر طائرات.. أنصار الله تُعلن استهداف مُنشآت نفطية بـ"السعودية"

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 203
بعشر طائرات.. أنصار الله تُعلن استهداف مُنشآت نفطية بـ"السعودية"

نفذت جماعة أنصار الله الحوثية صباح السبت، هجمات بعشر طائرات مسيرة، استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو جنوب شرق السعودية.

وحسب قناة "المسيرة" التي نقلت تصريحات المتحدث باسم قوات الجماعة "يحيى سريع"، والذي أكد على أن سلاح الجو المسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان عمليات التحالف على اليمن.

وأضاف سريع: عشر طائرات مسيرة استهدفت حقلا ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة، مُشيرًا إلى أن حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة، ويتسع لأكثر من مليار برميل.

كما توعّد المتحدث باسم الجماعة في تصريحاته كلاً من السعودية والتحالف العربي، بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان، مُطالبًا المدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة، لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت.

واختتم العسكري الحوثي تصريحاته قائلاً: بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر، مشددًا على أنه لا خيار أمام النظام السعودي والتحالف إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

يُجدر الإشارة إلى أن أنصار الله كانت قد كثفت مؤخراً هجماتهم بالطائرات المسيرة على مواقع عسكرية ومدنية سعودية، حيث تحدثت الجماعة عن وجود بنك يضم 300 هدفاً داخل الأراضي السعودية.

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