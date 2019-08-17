بينهم صحفي وطفل.. الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

منذ 3 يوم

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم السبت، 8 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس، بينهم صحفي وطفل.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي "عبد المحسن شلالدة"، والشابين "جهاد شلالدة" و"قسام الحلايقة"، بعد مداهمة وتفتيش منازلهم في بلدة سعير شمالي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يوسف ذياب عبد الرحيم الشويكي من الخليل، أثناء مروره عبر حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال بالقرب من مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوبي بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشاب عماد كلبونة من مدينة نابلس، على حاجز "حوارة" العسكري جنوبي المدينة (شمال الضفة الغربية، بجانب الطفل "إسلام يوسف عبيد" البالغ من العمر 16 عامًا بعد اقتحام قواته متجرا داخل قرية العيساوية شمال شرقي المدينة، فجر اليوم.