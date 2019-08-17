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المجلس الانتقالي يُعلن انسحابه من عدن.. ويرد على تهديدات السعودية

منذ 2 ساعة
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المجلس الانتقالي يُعلن انسحابه من عدن.. ويرد على تهديدات السعودية

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا اليوم السبت، الانسحاب من المواقع التي استولت عليها في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وحسب البيان، فقد دعا التحالف بقيادة السعودية كل الأطراف والمكونات إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة.
 
ومن جانبه قال العقيد تركي المالكي، إنه تمت اعتبارا صباح السبت دعوة كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني، إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الفترة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
 
وردًا على التهديد السعودي، أشار البيان إلى أن قواته انسحبت من القصر الرئاسي ومحيطه، موضحا أن السعودية أرادت رحيل كافة قواتنا عن عدن، ومشددًا هذا لا يمكن أن نرتضيه ما دام أروحنا في أجسادنا.

واختتم البيان للأسف الشديد تعرضنا لتهديدات بالقصف والآن وفي هذه اللحظات، تقوم الطائرات السعودية بإطلاق صواريخ ضوئية.

 

 

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