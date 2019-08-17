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إلهان عمر تنفي تصريحات نتنياهو حول برنامج زيارتها إلى فلسطين

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 1745
إلهان عمر تنفي تصريحات نتنياهو حول برنامج زيارتها إلى فلسطين

فنّدت عضو الكونجرس الأمريكي إلهان عمر، في سلسلة تغريدات نشرتها، اليوم السبت 17 أغسطس ، عبر "تويتر"، تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، عن برنامج زيارتها التي كانت مقررة إلى فلسطين مع زميلتها في مجلس النواب رشيدة طليب، موضحه أنهما لم تكونا تنويان عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين أو معارضين إسرائيليين أثناء الزيارة.

وقالت عمر على أنها "كانت تخطط لعقد لقاءات مع أعضاء يهود وعرب في الكنيست، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين"، بعد أن أعلنت الجمعة إلغاء الزيارة.

وأوضحت أن "إدعاءات نتنياهو كاذبة، وأن وفدها كان ينوي لقاء سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان".

وأكدت أن "هدف الزيارة كان يكمن الاطلاع شخصيا على ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والاستماع إلى مواقف جميع الأطراف المعنية ما يمثل واجبا لها كعضو في مجلس النواب".

والخميس، أعلن الاحتلال رفض زيارة عضوي الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية لاتهامهما "بالترويج لمقاطعة إسرائيل".

ولاحقا، أعلن وزير الأمن الداخلي أرييه أدرعي، موافقته السماح لطليب فقط، بزيارة جدتها ، بشروط مجحفة ، مما اضطرها علي إلغاء الزيارة.

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