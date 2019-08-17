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"المجلس الإنتقالي" يعتقل عددا من قوات الحماية الرئاسية بعدن

منذ 2 ساعة
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"المجلس الإنتقالي" يعتقل عددا من قوات الحماية الرئاسية بعدن

قال مصدر مقرب من قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد سند الرهوة،  مساء السبت 17 أغسطسإن قوات "الحزام الأمني"، التابعة للمجلس الانتقالي والمدعومة إماراتيا، اعتقلت النقيب الخضر جريمان وجنديين آخرين "لم يفصح عن اسميهما"، في حي كريتر حيث يقع قصر معاشيق الرئاسي بعدن.

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الضابط والجنديين تم إيقافهما من قبل قوات الحزام الأمني، بجانب النقطة الأمنية قبالة مستشفى عدن بمدينة كريتر، ومن ثم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة. 

وتابع، أنه تمت عملية الإيقاف والاعتقال فور عرض "جريمان" ورفقائه لبطائقهم العسكرية ومعرفة (قوات الحزام) بانتمائهم لقوات الحماية الرئاسية.

وذكر، أن المعتقلين الثلاثة كانوا في طريقهم إلى قصر معاشيق لممارسة عملهم ضمن قوات اللواء الأول حماية.
وحسب المصدر ذاته، حمل قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد "سند الرهوة" اللجنة السعودية مسؤولية اعتقال جنوده وما قد يتعرضون له من أذى.

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