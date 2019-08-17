توقيع وثيقة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية في السودان بشكل نهائي

وقع كل من قوى «الحرية والتغيير»، والمجلس العسكري الانتقالي، السبت 17 أغسطس ، الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في السودان ، بحضور عدد من الزعماء والشخصيات الإقليمية والدولية.

ووقع الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعن قوى إعلان الحرية والتغيير القيادي فيها «أحمد الربيع».

وشارك في مراسم التوقيع رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد»، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي «موسى فكري»، والوسيطان الأفريقي «محمد الحسن ولد لبات»، والإثيوبي «محمود درير»، وكان بين الحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعادل الجبير وزير الشؤون الخارجية السعودي، ووزير الخارجية التركي «مولود تشاووش أوغلو».

ووقع المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير» في 4 أغسطس، بالأحرف الأولى، على وثيقة «الإعلان الدستوري»، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.