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البعثة الأممية: مطار زوارة مدني ولا يستخدم لأغراض عسكرية

منذ 3 ساعة
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البعثة الأممية: مطار زوارة مدني ولا يستخدم لأغراض عسكرية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت 17 أغسطس ، في بيان لها ، إن مطار زوارة منشأة مدنية خالصة، و لا يوجد ما يؤشر استخدامه لأغراض عسكرية ، وذلك غداة قصف جوي نفذته طائرات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر على مطار زوارة غربي ليبيا، والذي يخضع لسيطرة حكومة الوفاق في طرابلس.

وأضافت البعثة:"أوفدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم بعثة تقييم إلى المطار، وبعد تفحص منشآت المطار وجميع المباني المجاورة، تمكنت بعثة التقييم من التأكد من عدم وجود أي أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في مطار زوارة، وأثبت تقييم البعثة أنه لا يوجد مؤشر على الاستخدام العسكري لمطار زوارة وهو منشأة مدنية".


وجددت البعثة إدانتها للهجمات التي شنتها قوات حفتر على المطار، والتي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطار، بما في ذلك مدرج المطار.


وأشارت البعثة إلى أن أي هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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