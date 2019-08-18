Responsive image

25º

20
أغسطس

الثلاثاء

26º

20
أغسطس

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • اقتحام قوات الاحتلال برفقة جرافة للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس تمهيدا لدخول مئات المستوطنين إلى "قبر يوسف".
     منذ 13 ساعة
  • ظريف: على اميركا العودة الى طاولة المفاوضات والالتزام بالتعهدات التي قطعتها في الاتفاق النووي
     منذ 23 ساعة
  • محكمة تقضى بالإعدام شنقا على ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بلجان المقاومة الشعبية في كرداسة .
     منذ 23 ساعة
  • الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على عرض عسكري في محافظة مأرب في اليمن .
     منذ يوم
  • المتحدث العسكري باسم قوات حكومة الوفاق الليبية: دفاعاتنا أسقطت طائرة إماراتية مسيرة قصفت مطار مصراتة
     منذ يوم
  • الحوثيون يعلنون قصف مواقع للقوات السعودية قرب منذ علب في منطقة عسير ب 6 صواريخ
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:51 صباحاً


الشروق

5:20 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:34 مساءاً


المغرب

6:36 مساءاً


العشاء

8:06 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

نائب فلسطيني: الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال بحاجة لوقفة جادة

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 1022
نائب فلسطيني: الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال بحاجة لوقفة جادة

أشار "خالد طافش" النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في بيت لحم، إلى أن الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال بحاجة لوقفة جادة على كل المستويات من أجل إطلاق سراحهم.

وحسب طافش، فإن بقاء سجون الاحتلال مليئة بأبنائنا وأخواتنا من الأسرى؛ هو بحد ذاته جريمة متواصلة يرتكبها المحتل، موضحًا أن كل الاتفاقيات لم تستطع إنهاء ملف الأسرى الإداريين الذين يسجنون دون توجيه أي تهمة أو محاكمة.

واختتم السياسي الفلسطيني تصريحاته قائلاً: الأسرى يضطرون لمواجهة هذا الظلم بأمعائهم الخاوية كونها السلاح الوحيد لكي يوقفوا هذه القرارات الظالمة من مخابرات الاحتلال، مُشددً على أنهم بحاجة لوقفة جادة على المستويات الشعبية والرسمية للسعي الدائم حتى الإفراج عنهم.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers