نائب فلسطيني: الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال بحاجة لوقفة جادة

أشار "خالد طافش" النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في بيت لحم، إلى أن الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال بحاجة لوقفة جادة على كل المستويات من أجل إطلاق سراحهم.

وحسب طافش، فإن بقاء سجون الاحتلال مليئة بأبنائنا وأخواتنا من الأسرى؛ هو بحد ذاته جريمة متواصلة يرتكبها المحتل، موضحًا أن كل الاتفاقيات لم تستطع إنهاء ملف الأسرى الإداريين الذين يسجنون دون توجيه أي تهمة أو محاكمة.

واختتم السياسي الفلسطيني تصريحاته قائلاً: الأسرى يضطرون لمواجهة هذا الظلم بأمعائهم الخاوية كونها السلاح الوحيد لكي يوقفوا هذه القرارات الظالمة من مخابرات الاحتلال، مُشددً على أنهم بحاجة لوقفة جادة على المستويات الشعبية والرسمية للسعي الدائم حتى الإفراج عنهم.